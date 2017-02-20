راهن مهاجم باريس سان جيرمان “إدينسون كافاني” على حظوظ فريقه السابق “نابولي” لتجاوز عقبة “ريال مدريد” في مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المُقرر لهما يومي 15 فبراير الجاري و7 مارس المُقبل.

وقال الدولي الأوروجوياني في حوار مع ديل ميزوجيونو “في العادة لا أفوت أي مباراة لنابولي في وقت فراغي. حقًا أحب أسلوب لعبهم، فهو فريق قوي ويلعب بطريقة حماسية. هل يستطيع نابولي الفوز بالدوري الإيطالي؟ في الحقيقة لا أعرف، لكن من الواضح أن الطريق ما زال طويلاً، كما أنني لا أستطيع التحدث عن قوة المنافسين الآخرين، لأنني لا أشاهد سوى نابولي”.

“لم ولن أنسى ثقة جماهير نابولي وزملائي في الفريق. وأولادي ما زالوا يعيشون هناك وهم سعداء جدًا. هل سأعود؟ أنا سعيد جدًا في باريس سان جيرمان، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل. في الوقت الراهن، الفريق يبدو قويًا بما فيه الكفاية ولا يحتاج لخدماتي”.

وعن فرص نابولي في تجاوز حامل لقب دوري أبطال أوروبا قال “لم لا. بالنسبة لي أستطيع تخيل المشهد في لقاء الإياب على ملعب سان باولو، أشعر بقشعريرة في جسدي”.

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