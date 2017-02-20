أصدرت المحكمة العليا في مدينة لاهاي الهولندية، حكمًا بحبس الصديق المقرب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والملاكم المغربي بدر هاري لمدة سنتين، بعد إدانته بارتكاب أعمال عنف واعتداء في أمستردام.

واتهم هاري (32 عامًا) مع اثنين آخرين بالاعتداء على المليونير الهولندي كون إيفرينك خلال حفلة في أمستردام عام 2012.

وقد قضى هاري بالفعل عقوبة السجن لثمانية أشهر عن الحادث، لكنه يواجه الآن فترة أخرى وراء القبضان، بعد أن رأت المحكمة أن عقابه الأول كان متساهلاً جدًا.

ويرتبط هاري بعلاقة صداقة قوية برونالدو، الذي قضى معه بعض الوقت في المغرب مؤخرًا، وانتشرت صورة شهيرة وهاري يحمله.

من جانبه انتقد محامي هاري، الذي لم يستطع الحضور أمام المحكمة ، الحكم ووصفه بأنه غير مفهوم.

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