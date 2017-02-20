أصدر نادي بايرن ميونيخ بيانًا رسميًا انتقد فيه قيام قائده فيليب لام بإعلان اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أنه فوجئ بهذا القرار الأحادي، بدلاً من الخروج ببيان مشترك حسبما كان يرغب النادي البافاري.

وكشف بايرن عن رفض لام عرضًا لتولي منصب المدير الرياضي، حيث أبدى رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده الممتد لعام 2018، فيما أصر البايرن في بيانه على أن بابه سيظل مفتوحًا دائمًا للام.

وإليكم نص البيان الرسمي على لسان رئيس مجلس الإدارة كارل هاينتس رومينيغي:

«لقد تفاجئ نادي بايرن ميونخ بقرار فيليب لام وممثليه».

«في الأشهر الماضية حاولت مع أولي هوينس إجراء العديد من الحوارات المفتوحة والمكثفة البناءة مع فيليب عن إمكانية اشتراكه في الأدوار الإدارية للنادي في المستقبل».

«بنهاية الأسبوع الماضي أخبرنا فيليب أنه لن يكون متاحًا لمنصب في الإدارة الرياضية ويود أن ينهي تعاقده الإحترافي ممتد حتى 30 جوان 2018».

«حتى الأمس أعتقدنا أنه سيكون هناك بيان مشترك بين فيليب لام والبايرن عن هذا القرار. لقد كان فيليب لام لاعبًا مهمًا للغاية للبايرن لأكثر من عقد من الزمن. والآن نحن على اقتناع أن قائدنا سيركز على التحديات الصعبة التي تنتظرنا في الدوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال».

«نود أن نوضح أن الأبواب في ميونخ ستظل مفتوحة أمام فيليب لام».