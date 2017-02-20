قال نادي برشلونة إنه سيستأنف البطاقة الحمراء التي تحصل عليها مهاجمه لويس سواريز خلال مباراة أتليتكو مدريد أمس في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي ستحرمه من المشاركة في المباراة النهائية التي ستقام يوم 27 ماي المقبل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه سواريز بعد مخالفة ضد خوان فران، ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية المثيرة للجدل، إثر احتكاك مع كوكي قبل دقيقة من نهاية المباراة.

وقال المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي ردًا على سؤال حول إمكانية الطعن ضد قرار الطرد “نعم أؤيد استئناف البطاقة والقيام بكل ما يلزم في هذا الشأن، لكن عليك النظر للماضي لمعرفة كيف كانت نتائج الطعونات التي سبق وتقدمنا بها من قبل”.

أضاف “من المبحط بالنسبة لي غياب اللاعبين المهمين عن المباريات النهائية، لكن هذه هي كرة القدم، الحكم رأى أن سواريز وروبيرتو استحقا الانذارين!”.

وأتم “كنت على وشك سحب روبرتو بسبب البطاقة الأولى، بعد أن قام بـ3 عرقلات وكان مهددًا بالحصول على بطاقة ثانية وطرد، لكننا لم نتفاعل سريعًا بما فيه الكفاية”.

وعن الاسم الذي قد يعوض سواريز إن غاب الأخير عن النهائي قال “لا يزال هناك وقت طويل للتفكير في هذا الأمر، النهائي في ماي!”.

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