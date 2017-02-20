أثنى لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ “ثورغان هازارد” على المستوى الذي يُقدمه شقيقه الأكبر “إدين هازارد” مع فريقه تشيلسي، منذ تولي المدرب الإيطالي “أنطونيو كونتي” قيادة أسود غرب لندن، خلفًا للهولندي المُخضرم “غوس هيدينك”، الذي قاد الفريق بشكل مؤقت الموسم الماضي بعد إقالة البرتغالي “جوزيه مورينيو”.

ويعتقد لاعب البلوز السابق، أن شقيقه أثبت بشكل عملي أنه قادر على المنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، مُصرًا على أنه لا يوجد أفضل من إدين هازارد، سوى الثنائي الأفضل عالميًا “كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي”.

وقال ثورجان في مقابلة حصرية مع Goal “نعم .. الجميع يعرف أن إدين بإمكانه أن يُصبح أفضل لاعب في العالم. لدينا في هذه اللحظة لاعبين استثنائيين هما رونالدو وميسي، لذلك على إدين أن ينتظر قليلاً حتى يتوقف كلٍ منهما عن اللعب، أو يتأثران بعامل السن”.

“يُمكن أن يُصبح الأفضل في العالم، وبالنسبة لي. فهو بالفعل من أفضل لاعبي العالم، وحقًا آمل أن يكون ضمن الثلاثة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وأعتقد أن هذه اليوم سيأتي وهازارد سيفعلها. عندما يُشاهد الناس إدين وهو يلعب، يقولون ما هذا اللاعب الرائع”.

وتابع مدح شقيقه قائلاً “إنه لاعب قوي، وعندما تكون معه الكرة يكون أسرع من أي لاعب، غير أنه يمتلك مقاومات اللاعب الكبير، حتى عندما شاهدته أمام إيفرتون، أحببت رؤيته يلعب بهذه الطريقة، بوجه عامم.. أحيانًا يكون أكثر من رائع، وكرة القدم هي الحياة بالنسبة له”.

وتطرق للحديث عن اللعب رفقة أخيه في المنتخب البلجيكي، حيث قال “أُحب اللعب معه في المنتخب، إنه يُساعدني للوصول للطريق الصحيح في كرة القدم، ومن جانبي أحاول دائمًا السير على خطاه. وحقًا عملت بجد من أجل الحصول على فرصة للعب في المنتخب مع إدين”.

“بصفتي شقيقه الأصغر، آمل أن أحقق نفس نجاحاته سواء على مستوى الأندية أو المنتخب، لذلك أعمل بجد ليكون لدينا ثلاثة أشقاء في المنتخب، سيكون أمرًا عظيمًا أن نكون ثلاثة أشقاء في المنتخب البلجيكي، لكني لا أشعر بالضغط من إدين. نحن (الثلاثة) نحاول أن نلعب كرة قدم جيدة، وبالنسبة لي.. أود أن ألعب في الوسط وإدين على الجانب الأيسر أو الأيمن وكذلك كيليان هازارد يُمكنه اللعب في اليسار أو اليمين، لكني أريد أن ألعب بصفة أساسية”.

“انظروا لي الآن.. أنا كذلك ألعب في الجانب الأيسر، وأُحب اللعب في الهجوم لأننا (عائلة هازارد) نحاول دائمًا التسجيل وصناعة الأهداف لزملائنا”.

وعاد للحديث عن هازارد وتألقه اللافت تحت قيادة كونتي، قائلاً “أعتقد أنه وجد طريقة جديدة كما كان عندما فاز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي قبل عامين، في ذلك التوقيت كان إدين أكثر من رائع، ربما كان بحاجة لتغيير مكانه، وأعتقد أن كونتي وجد الحل لشقيقي، والدليل على ذلك أنه يلعب بشكل جيد للغاية.. مبروك لكونتي”.

“الفريق يلعب كرة قدم رائعة، ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، وأعتقد أنهم قادرون على الاستمرار بقوة حتى نهاية الموسم، ومن الواضح أن إدين الآن أصبح أكثر تحررًا ويُحرز الكثير من الأهداف”.

وعن المركز المُفضل بالنسبة له، قال “الإمر يتوقف على قرار المدرب لأنه المسؤول الأول والأخير عن الفريق، لكني أود اللعب بصفة أساسية، مكاني المُفضل هو اللعب كرقم 10 أو مهاجم وهمي، وأيضًا أستطيع اللعب كجناح أيسر. لكن كما قلت. الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، هو اللعب، أما المكان الأفضل، فيكون بالقرب من مرمى المنافسين لأنني أحب أن أكون مهاجمًا، لكن في بعض الأحيان عندما يحتاج الفريق للدفاع، أعود قليلاً للقيام بدوري الدفاعي”.

“أستطيع أن أكون مرنًا داخل الملعب، وفي الوقت الحالي يعتمد عليّ المدرب في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن، وهو يمنحني الكثير من الحرية، ودائمًا يقول لي أن هذا المكان هو الأفضل بالنسبة لي، وبوجه عام. نحن نغير مراكزنا بناء على تعليمات المدرب، وحقًا أُحب هذا النادي “غلادباخ”)”.

goal