قامت جماهير نادي بيسكارا الإيطالي الذي يشارك في بطولة سيريا أ في الموسم الحالي، بحرق سيارة رئيس النادي وذلك لسوء نتائج الفريق.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، أن عدد من جمهور نادي بيسكارا توجه إلى منزل دانيل سيباستياني رئيس ومالك نادي بيسكارا، وقاموا بحرق سياراتين يمتلكهم.

وأضافت التقرير ان هذا يعبتر بمثابة رد فعل قوية من جماهير نادي بيسكارا على هزيمة الفريق أمام لاتسيو في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير لها اليوم، إلى أن سيباستياني قرر بيع نادي بيسكارا في نهاية الموسم الحالي لأي مستثمر يستطيع دفع المبلغ المطلوب.

يذكر أن بيسكارا يحتل حاليًا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسعة نقاط، حيث أنه فاز في مباراة واحدة وتعادل في ستة وخسر 16 مباراة أخرى.

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