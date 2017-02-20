القى كيفين برنس بواتينج، مهاجم منتخب غانا وفريق لاس بالماس الإسباني، خطاب أمام الأمم المتحدة، تحدث خلاله عن معاناته من العنصرية، إضافة مسيرته الكروية المثيرة للجدل، وذلك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنصرية.

وقال بواتينج في خطابه، أمام الأمم المتحدة: “انفقت جزء كبير من أموالي، في الملاهي الليلية إضافة للملابس والسيارات، حيث حاولت بذلك بشراء السعادة من خلال الأموال، حيث كنت امتلك منزلا كبيرا، وثلاثة سيارات حيث كنت غبيا للغاية، ولكنني الأن تغيرت بشكل كبير”.

وأضاف: “هناك ثلاثة أشخاص في حياتي، تمنيت لقائهم على رأسهم مايكل جاسكون، محمد علي كلاي، نيلسون مانديلا، ولكني التقت مع الأخير الذي كافح ضد العنصرية على مدار 27 عاما، تعرض خلالها للسجن”.

وعن اختياره للحديث عن العنصرية، أمام الأمم المتحدة قال ضاحكا: “أنه أمر غريب أن يتم اختياري للحديث عن هذا الأمر، وسط تواجد لاعبين أمثال إبراهيموفيتش، ميسي، نيمار، رونالدو”.

وأوضح: “إبراهيموفيتش ليس هو الشخص الذي يظهر أمام الشاشات مغرورا، بل هو عكس ذلك انسانيا ومهنيا، فهو خارج الملعب أحد أطرف الراجل في العالم”.