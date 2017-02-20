كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد الاسباني مهتم بضم بيوتر زيلينسكي لاعب خط وسط نابولي الذي سوف يتواجه معه الفريق الملكي في دوري أبطال اوروبا هذا الشهر.

وانضم زيلينسكي لنابولي في العام الماضي، قادما من أودينيزي في صفقة بقيمة 16 مليون يورو، ونجح في لفت الأنظار إليه خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لصحيفة أس فإن زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي مهتم بضم البالغ من العمر 22 عاما لصفوف اللوس بلانكوس، مع العلم أن تقارير ربطت أيضا الثنائي الانجليزي تشيلسي وليفربول باللاعب البولندي، والذي لديه شرط جزائي في عقده مع نابولي يقدر بـ 70 مليون يورو.

وبعد أن تألق لمدة موسمين في صفقة إعارة مع امبولي، أحرز زيلينسكي ثلاثة أهداف في 24 مباراة مع نابولي هذا الموسم، وشارك في 21 مباراة دولية مع منتخب بولندا.

وسيستضيف ريال مدريد الفريق الايطالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا، يوم 15 فيفري الجاري على استاد برنابيو، قبل أن تقام مباراة الاياب على أرض نابولي بعد ثلاثة أسابيع.