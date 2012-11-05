قال قلب دفاع إنتراخت فرانكفورت خيسوس فاييخو إن عليه الانتظار حتى نهاية الموسم ليعرف ما يُخططه ريال مدريد لمستقبله أو إن كان سيلعب معهم الموسم المقبل.

وانضم صاحب الـ 20 عامًا إلى صفوف النادي الملكي قادمًا من ريال سرقسطة في صيف 2015 وهو يلعب مُعارًا للفريق الألماني حيث يُقدم أداءً ملفتًا للأنظار.

وارتبط فاييجو المعروف بـ “راموس الجديد” بالعودة إلى ريال مدريد ليكون بديلًا لبيبي الذي سيرحل الصيف المقبل بعد انتهاء عقده، لكنّه أكد أنه لا يعرف شيئًا عن مستقبله حتى اللحظة.

وقال فاييخو في حوارٍ مع قناة سبورت 1 “لم يُخبرني أحد شيئًا، الحديث عن العودة لريال مدريد مجرد شائعات، عندما ذهبت إلى فرانكفورت، قالوا لي إن عليّ أن أتحلى بالهدوء وأن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات، ثم سيكون هناك اجتماع آخر، لكنّه لن يكون قبل مايو أو يونيو”.

وأضاف لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا “بالطبع هناك بعض التواصل مع الريال، إنهم يتابعون تطوري باستمرار وهذا أمر عادي، لكنّي لم أتحدث أبدًا مع زين الدين زيدان وأنا لا أعرف شخصيًا حتى الآن. أنا أتواصل مع الجهاز الطبي للريال ومع قسم الكشافة، ومن وقتٍ لآخر يأتي بعضهم إلى ألمانيا لمُشاهدتي وأنا ألعب”.

راموس الجديد؟ “أوه، ما زال ينقصني الكثير، في بداياتي لعبت في خط الوسط مثله، لكنّي تعلمت الدفاع في سرقسطة من جابرييل ميليتو وألبيرتو زاباتير، بالطبع أحاول أن أتعلم من راموس لكنّه ليس مثلي الوحيد، هناك العديد من المُدافعين الجيدين في العالم، وبالطبع مُدافعي ريال مدريد هم الأفضل”.

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