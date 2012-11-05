قال ماتيا كالدارا قلب دفاع أتالانتا إنه لم يُصدق اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه وإنه كان يعتقد أن الأمر مُجرد مزحة، خصوصًا وأنه يلعب الأول موسمه في السيري آ.

وبرز صاحب الـ 22 عامًا بأدائه المميز مع النيرادزوري هذا الموسم ليجذب اهتمام بطل إيطاليا الذي أسرع ليتعاقد معه ويُبقيه مُعارًا للأوروبيتشي حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال الإيطالي الشاب في حوارٍ مع صحيفة توتوسبورت “كنت أعتقد أنها مجرد مزحة، لم أكن لأصدق ذلك بعد 12 مشاركة فقط في السيري آ، كنت اعتبرها مجرد شائعات لكنّها أصبحت حقيقة”.

ما الذي يجعل يوفنتوس مختلفًا عن غيره؟ “العقلية، إنهم لا يلعبون مباراتين متتاليتين بمستوى سيء، في المقابل روما ونابولي يمنحان المزيد من النقاط للخصوم، يوفنتوس لا يقوم بهذا الخطأ وهذا ما يصنع الفارق”.

الانضمام للمنتخب الوطني؟ “أنا أفكر فقط بمنتخب الشباب وإن حصلت يومًا ما على استدعاء المنتخب الأول، سأكون فخورًا جدًا”.

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