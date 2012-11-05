تقدم نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم بطلب رسمي لمجموعة من المسئولين في مدينة بلباو والشركة المكلفة بملعب “سان ماميس” من أجل إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا عليه وذلك في خطوة مخالفة تمامًا لرغبة خصمه برشلونة.

النادي الكتالوني كان خلال الأيام القليلة الماضية قد وضح رغبته في إقامة اللقاء على أرضية ميدان غريمه التقليدي ريال مدريد “سانتياغو بيرنابيو”، لكن يبدو أن حلمه هذا سيتبخر بعد البيان الذي نشره النادي الباسكي.