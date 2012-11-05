قال حارس مرمى ريال سوسييداد جيرونيمو رولي إنه يحلم بالعودة يومًا ما إلى مانشستر سيتي وإنه سيعمل دائمًا من أجل تحقيق هذا الهدف.

وانضم الحارس الأرجنتيني لصفوف السكاي بلوز في صيف 2014 لكنّه أعير مباشرة إلى ريال سوسييداد، الذي فعّل الشهر الماضي بندًا يُتيح له شراء عقد اللاعب بالكامل.

وقال صاحب الـ 24 عامًا في حوارٍ مع قناة Gol “لا ريال قاموا بشراء عقدي من مانشستر سيتي، لكنّ فرصة العودة إلى هناك كانت ممكنة جدًا، أعتقد أن القليل من اللاعبين سيخبرونك أنهم لا يُريدون اللعب لأحد أفضل أندية العالم، لكنّه حلمي وأنا أعمل على تحقيقه”.

وأضاف رولي “سأقول لك أيضًا إني لست مستعجلًا على تحقيق هذا الحلم، لأننا نقوم بعملٍ جيد في ريال سوسييداد ونحن نتطلع للوصول إلى أهدافٍ أكبر”.

وادعت تقارير إعلامية أن مُدرب السيتي بيب جوارديولا بدأ البحث في السوق عن حارس مرمى جديد بعد تخليه عن جو هارت الصيف الماضي واستبعاده كلاوديو برافو من التشكيلة الأساسية في الآونة الأخيرة بعد سلسلة من العروض المُخيبة للآمال.

ويُعتبر رولي أحد أبرز الحراس في الليجا الإسبانية هذا الموسم حيث حافظ على نظافة شباكه في 8 مشاركات مُساهمًا في احتلال فريقه المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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