قال جناح تشيلسي ويليان إن مُدربه السابق جوزيه مورينيو أجرى استفسارات حول إمكانية ضمّه لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الدولي البرازيلي أحد أسباب فوز البلوز بلقب البريميرليج قبل موسمين تحت إشراف المدرب البرتغالي، لكنّه أصبح خيارًا بديلًا في تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي الذي يُفضل عليه الإسباني بيدرو.

وفي حوارٍ مع موقع جلوبو إسبورتي قال صاحب الـ 28 عامًا “لقد كان هناك استفسارات، نعم، من مانشستر يونايتد، لأن مورينيو هناك، لا أعرف إن كان هناك أندية أخرى أرادت التعاقد معي، لكنّك تقرأ دائمًا الكثير من الأشياء على الإنترنت، وأنا سعيد لمعرفة أن هناك أندية مُعجبة بما أقوم به”.

هل تُفكر بخوض التجربة الصينية؟ “لا أعرف إن كنت سأذهب إلى هنا أم لا، ما يُمكنني قوله هو إنني سعيد في تشيلسي وأشعر وكأني في منزلي”.

ما هو رأيك بعمل كونتي؟ “لقد عشنا بداية صعبة هذا الموسم ثم بدأنا نسير على الطريق الصحيح، كونتي لا يُدربنا فقط، بل يُساعدنا أيضًا. ولا يُمكن أن ننكر دور المجموعة في الوصول إلى هذه المرحلة، لقد نجحنا في فهم فلسفته في العمل وقمنا بعملٍ جيد في الملعب”.

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