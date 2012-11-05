ظل متوسط الميدان السويدي “كيم كالشتروم” منذ رحيله عن جراسهور زيورخ السويسري حرًا بدون أي فريق، لكنه اليوم عاد بشكل رسمي لبلده الأم السويد عبر بوابة يورجوردينس.

الفريق الاسكندنافي أعلن عن الخبر عبر بيان تم تداوله في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن مدة العقد أو أية تفاصيل مادية.

وبهذا يعود ذو ال34 عامًا لمنبع بزوغه بعد أن خاض العديد من التجارب في الدوريات الأوروبية الكبرى مع أندية عريقة يبقى أبرزها رين وليون الفرنسيان وآرسنال الإنجليزي.

وكان اللاعب قد حمل قميص يورجوردينس سابقًا ما بين 2001 و2004 ويبدو أنه بهذه الخطوة قد ينهي مسيرته هناك

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