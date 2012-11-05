قلل مهاجم نادي مانشستر يونايتد “خوان ماتا” من الشائعات التي تربط مواطنه وزميله في الفريق “دافيد دي خيا” بالرحيل عن الشياطين الحمر والانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

واعتلى حارس المرمى الإسباني صاحب الـ24 عامًا قائمة اللاعبين المرتبطين بمغادرة ملعب الأولدترافورد خلال المواسم الماضية، ولكن بعد فشل صفقة انتقاله إلى السانتياغو برنابيو صيف 2015 قام بالتوقيع على عقد جديد طويل الأمد مع اليونايتد.

وبشأن إمكانية رحيله عن الفريق تحدث ماتا قائلاً “دافيد متألق بالفعل هنا، فهو هنا منذ فترة طويلة، والجميع يعي جيدًا أهميته للفريق، المزيد من الشائعات خرجت؟ تخيل أن هذا الأمر حدث ونحن ما زلنا في فبراير فماذا سيحدث عندما نصل إلى جوان أو جويلية أو أوت، لا أعرف أن هذه الشائعات تجددت مرة أخرى”.

ثم أضاف “لقد حظى دي خيا بصيف مزدحم من قبل، لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر، ولكنه مرتاح هنا، ولديه الكثير ليفكر به خلال ما تبقى من الموسم”.

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