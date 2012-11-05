أجهر المدير الفني لنادي بورنموث “إدي هوي” برغبة ناديه في شراء عقد متوسط ميدان الفريق “جاك ويلشير” من نادي آرسنال بصفة دائمة خلال الصيف المقبل.

وتسببت الإصابات المتكررة في آخر عامين لصاحب الـ28 عامًا في تفكير الجانرز في منحه فرصة لإثبات نفسه في مكان آخر بعيدًا عن ملعب الإمارات، لذلك قام الفريق بإعارته لحبات الكرز من أجل استعادة كامل لياقته ومستواه.

وصرح هوي بشأن تجربة ويلشير حتى الآن في الفيتاليتي ستاديوم قائلاً “بالتأكيد نتمنى أن يبقى ويلشير هنا، ولكن حتى الآن لم نتفاوض مع آرسنال بشأن هذا الأمر، وحتى الآن نتعامل مع الصفقة على أنها استعارة لمدة موسم”.

ثم تابع المدرب الذي يستعد لمواجهة المان سيتي في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج قائلاً “نحن نقدم مباريات قوية ضد فرق القمة، وعلينا الحفاظ على ذلك، يتوجب علينا أن نحظى بأسبوع طيب لتعويض ما حدث ضد إيفرتون، والمان سيتي سيكون طريقنا لنسيان الهزيمة”.

goal