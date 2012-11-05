قالت وسائل الإعلام الإنجليزية إن يوفنتوس بدأ بتجهيز عرض ضخم لإقناع نجم أرسنال أليكسيس سانشيز بالانضمام لهم بعد نهاية الموسم الحالي.

وارتبط الدولي التشيلي بالرحيل عن العاصمة الإنجليزية الصيف المقبل بعد فشل إدارة أرسنال في التوصل إلى اتفاق معه حول تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وستكون إدارة المدفعجية مُجبرة على بيع صاحب الـ 28 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية إن أرادت الحصول على عائد مادي جيد من التخلي عن الفائز بلقبي كوبا أمريكا مع تشيلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة دايلي ميرور، فإن إدارة يوفنتوس مستعدة لعرض أكثر من 250 ألف جنيهًا إسترلينيًا لإقناع مُهاجم برشلونة السابق بالانضمام لصفوف بطل إيطاليا.

ويُعتبر النينو مارفيلا أبرز لاعبي فريق المدرب أرسن فينجر في هذا الموسم، حيث سجّل 17 هدفًا وصنع 11 آخرين في 30 مشاركةً بين البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، وهو يمتلك خبرة اللعب في الدوري الإيطالي بسبب تجربته السابقة مع أودينيزي.

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