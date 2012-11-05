أرجع مدافع نادي مانشستر يونايتد “أنطونيو فالنسيا” الفضل في تألقه خلال الفترة الحالية إلى مدربه البرتغالي “جوزيه مورينيو”، مشيرًا إلى أن ثقة الأخير في إمكانياته كانت وراء تألقه منذ بداية الموسم.

ومن جانبه أشاد مورينيو في وقت سابق بإمكانيات والتزام اللاعب الإكوادوري مؤكدًا أنه لا يعتبره واحدًا من أفضل لاعبي الشياطين الحمر فقط، بل يراه الظهير الأيمن الأفضل على مستوى العالم حاليًا.

وصرح فالنسيا بشأن مورينيو قائلاً “أعتقد أنه عندما تلعب بكل ثقة فأنت تقوم بأمور مختلفة، عليّ أن أشكر المدرب احترامًا على دعمه لي، أشكره على كلماته الطيبة في حقي فهي تشكل دافعًا إضافيًا بالنسبة لي، وبالتأكيد أنا أعمل حاليًا بصورة شاقة”.

ثم تطرق لمسيرته مع اليونايتد قائلاً “عندما وصلت إلى النادي، هدفي كان أن أبقى لأطول فترة ممكنة مع الفريق، مع التتويج بالبطولات طوال مسيرتي هنا، تركيزي دائمًا ما ينصب على التدرب بجد ومن ثم الحصول على الراحة الكافية من أجل مساعدة المان يونايتد”.

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