بقلم: admin يوم 12 فبراير 17 على الساعة 14:54

ربما حلمت العديد من الفرق المشاركة ببطولة اليوروباليغ بمواجهة مانشستر يونايتد ونيل شرف اللعب على أولد ترافورد، ولكن هناك لاعب واحد كان محظوظا ليتحقق حلمه أخيرا هو ووالدته.

فلورينتين شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد والصفقة الأغلى في العالم، سيواجهه أخيرا للمرة الأولى عندما يلاقي سانت ايتيان الشياطين الحمر يوم الخميس القادم بدور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال مدافع سانت ايتيان في تصريحات صحفية لـ”غارديان:”شاهدت القرعة في ديسمبر الماضي وعندما وقعنا ضد مانشستر قلت نعم أخيرا لقد تحقق حلمي بل حلم عائلتي أيضا”.

وأضاف:”سيتواجدون جميع في الملعب يشاهدوني أو وبول نلعب لفريقين مختلفين، ومنهم ماثياس شقيق بول التوأم ومهاجم سبارتا روتردوام”.

وتابع:”الثنائي لعبا مع بعضهما البعض في سن صغيرة قبل هجرتنا من غينيا، ولكن بعد ذلك لن يتمكنا من الاجتماع مرة أخرى لتصبح مباراة الخميس هي الأولى لعائلتنا”.

ومن جانبها روت “غارديان” قصة هجرة فلورينتين وماثياس شقيقي بوغبا بعد مولدهما بمدينة كونكاري الغينية إلى فرنسا وهي التي ولد فيها بول وقرر تمثيل منتخب الديوك ليصبح من أبرز النجوم الفرنسيين في الفترة الحالية.