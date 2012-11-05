بقلم: admin يوم 12 فبراير 17 على الساعة 15:05

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، على شعوره بالخجل من تصرفاته على أرضية الملعب مع الفريق الانجليزي طوال الموسم الحالي.

واشتهر كونتي باحتفالاته الجنونية مع البلوز هذا الموسم، وذهابه لجماهير فريقه ومصافحتهم بشكل حار بعد كل هدف يسجله لاعبيه، وهو السلوك الذي أشار الإيطالي للخجل منه.

وقال كونتي في تصريحات صحفية:”لا أحب رؤية نفسي بهذا الموقف ولا أشعر بسعادة حينما أرى تلك اللقطات بعد كل مباراة”.

وأضاف:” الأمر لا يتعلق بغرابة التصرفات أو سوء السلوك ولكني أشعر بالخجل ولا افضل رؤيتها”.

ومع ذلك أوضح الإيطالي أنه لا يرغب في تغيير هذا السلوك، حيث لا يستطيع التحكم في نفسه وإظهار سعادته وحماسه في المباريات.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برنلي اليوم السبت، طامحا للابتعاد بصدارة الدوري الانجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه توتنهام.

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