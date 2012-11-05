بعد غياب طويل يعود دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، ليشهد العديد من المباريات القوية أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ وأرسنال على ملعب أليانز أرينا الأربعاء المقبل.

وقبل مباراة الذهاب بدور الـ16 حقق كلا الفريقين انتصارين على المستوى المحلي، حيث فاز أرسنال على هال سيتي 2/0، وتغلب بايرن على إنجولشتاد بنفس النتيجة بصعوبة في الوقت بدل الضائع.

ووفقا لتقارير انجليزية فإن العلامة الأبرز في فوز بايرن أمس كانت الخطة التي لعب بها المباراة كانت 4/4/2، بتواجد الرباعي تشابي ألونسو، أرثورو فيدال، جوشوا كيميتش وتياغو ألكانتارا بخط الوسط.

وجاء ذلك ليجلس الثنائي ريناتو سانشيز ودوغلاس كوستا على دكة البدلاء في خطوة فهمها الكثيرون انها استعدادا للقاء المدفعجية، عكس الخطة المعتادة 4/2/3/1 والتي لعب بها البافاري معظم مبارياته هذا الموسم.

ومن جانبه أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن عن سعادته بمستوى فريقه رغم الانتصار الصعب، طامحا في تكون المباراة أفضل استعداد للقاء أرسنال الهام.

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