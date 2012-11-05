بقلم: admin يوم 12 فبراير 17 على الساعة 15:22

يواجه نادي ريال مدريد الأسباني منافسة شرسة من نظيره الانجليزي مانشستر سيتي، للحصول على واحدة من أهم الصفقات المنتظرة خلال الصيف القادم.

ويأتي ذلك بعد دخول سيتي بقوة في سباق ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، وتقدمه على ريال بدخول في مفاوضات مع وكيل اللاعب.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال يتابع صاحب الـ23 عاما خلال الـ12 شهرا الماضية، بوجود اهتمام عن بعد من مانشستر يونايتد.

ومع ذلك يعتبر سيتي الآن هو الأقرب لضم اللاعب خاصة بعد ابداء يوفنتوس الترحيب بامكانية التخلي عنه في حالة وجود عرض مناسب لا يمكن رفضه.

وتعد الثغرة الأكبر في عقد ديبالا مع يوفنتوس الذي ينتهي في 2020 هو وجود شرط جزائي بـ38 مليون جنيه إسترليني فقط يتيح لأي نادي التعاقد معه.

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