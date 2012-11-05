أكدت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن المدرب الاسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد والحالي لفريق نيوكاسل يونايتد يعد من أبرز المرشحين لتولي قيادة أرسنال الفنية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “صنداي ميرور” والتي ذكرت أن المدرب الذي يقدم موسمًا مميزًا مع نيوكاسل في تشامبيونشيب، يعد واحدًا من أربعة أسماء أستقرت عليها ادارة أرسنال ليكون منهم خليفة فينجر.

وذكرت الصحيفة أن بينيتيز الذي قدم نتائج كارثية مع ريال مدريد قبل حوالي عام ونصف من الآن، قد تحدث مع الفرنسي تيري هنري، وطلب مساعدته في تدريب المدفعجية.

جدير بالذكر أن حالة من الغضب الكبير يمر بها جمهور فريق أرسنال بعد تراجع أداء الفريق بشكل كبير، وابتعاده عن المنافسة على البطولات في السنوات الأخيرة.