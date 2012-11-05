تقدم ثيو هرنانديز، مدافع فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني، والذي تسبب في إصابة خطيرة لمدافع برشلونة أليكس فيدال، بالاعتذار على هذه الواقعة، موضحا في الوقت ذاته أنه لم يقصد إيذاء لاعب البرسا.

وقال اللاعب- في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح للفريق الكتالوني بسداسية نظيفة- : “دخلت في البداية على الكرة وكانت قدمي بعيد عنه.. لم أره، لكن اعتذر والآن سأذهب للاطمئنان عليه”.

وحول اللقاء، قال: “قدمنا أقصى ما لدينا، ولكننا ندرك أن برشلونة فريق كبير للغاية، المباراة كان من الممكن أن تتغير إذا ما سجلت الفرصة التي سنحت لي، ولكنها مباراة وانتهت ويجب التفكير في المواجهة التالية”.

جدير بالذكر أن فيدال سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة من أجل تحديد دمى اصابته وطول فترة غيابه عن الملاعب.