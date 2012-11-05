بقلم: admin يوم 12 فبراير 17 على الساعة 16:01

يسعى نادي مانشستر يونايتد لبذل كل ما لديه من أجل الحفاظ على خدمات حارسه الأول ديفيد دي خيا، وتفادي أي محاولة لنادي آخر للتعاقد معه الصيف القادم.

وتناقلت العديد من الصحف الأسبانية في الفترة الأخيرة، وجود مفاوضات بين فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع دي خيا لاقناعه بالانتقال للميرينغي.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” الانجليزية أن يونايتد تنبه لهذه المحاولات، ويستعد لتقديم عرض خيالي لتمديد عقد دي خيا الذي ينتهي في 2019.

وأوضحت أن إدارة النادي تريد رفع راتب دي خيا الحالي من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 300 ألف دفعة واحدة.

وفي حالة موافقة الحارس الأسباني على هذا العرض، سيصبح الأعلى أجرا في النادي متساويا مع واين روني المتوقع رحيله إلى الصين قريبا.