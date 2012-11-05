قال حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس إنه لا يُعطي أي اهتمام للشائعات التي تتحدث عن رغبة النادي بالتعاقد مع نظيره في مانشستر يونايتد، دافيد دي خيا، الصيف المقبل.

وكان الدولي الإسباني قريبًا من الانضمام لصفوف الفريق الملكي في 2015 لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب خطأ إداري، ليُقرر دي خيا تجديد عقده مع الشياطين الحمر لعدة سنوات إضافية.

وعلى الرغم من ذلك، قالت تقارير إعلامية إن ريال مدريد لم يكف عن الاهتمام بالتعاقد مع صاحب الـ 26 عامًا وهي الأخبار التي يُصر نافاس أنها لا تزعجه إطلاقًا “أنا أعمل بجد كل يوم وأتجاهل الاستماع لهذه النوعية من الأخبار التي لن أستفيد منها شيئًا”.

وأضاف الدولي الكوستاريكي في حوارٍ مع الموقع الرسمي للنادي “الريال اعتاد على شراء أفضل اللاعبين في العالم وأنا أعمل بجد كل يوم لأكون الأفضل، أود أن أبقى هنا لسنواتٍ طويلة”.

الرئيس فلورنتينو بيريز أبدى ثقته بك؟ “لقد كان ذلك مهمًا جدًا لي، أنا مرتاح جدًا هنا وأريد أن أرد ثقة الرئيس بي بالدفاع عن مرمى الفريق ومساعدته على الفوز بالمباريات”.

goal