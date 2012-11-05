قال لاعب خط وسط بايرن ميونخ تياغو ألكانتارا إن الرحيل عن برشلونة كان قرارًا صعبًا، لكن الثقة التي أظهرها المدرب بيب غوارديولا بإمكانياته أقنعته بتقبل الفكرة.

وتدرج صاحب الـ 25 عامًا في الفئات السنية للنادي الكاتالوني ونجح في الوصول إلى الفريق الأول تحت إشراف غوارديولا، قبل أن يختار اللحاق به إلى العملاق البافاري في 2013.

وقال الدولي الإسباني في حوارٍ مع صحيفة صنداي تايمز “لقد كان قرارًا صعبًا، إنه كذلك بالنسبة لأي لاعب يتخرج من أكاديمية لا ماسيا، لا أحد منهم يُريد الرحيل عن برشلونة، الجميع يُريد الوصول للفريق الأول وتحقيق النجاح معهم”.

وأضاف “لكن الأمر لم يكن فقط حول ما أشعر به أو عن ثقتي بنفسي، بل كيف يراني الناس. بيب كان يثق بي كثيرًا وأنا أحسست بذلك فعلًا، لقد تعلمت الكثير منه”.

وسيكون تياغو متاحًا للمشاركة مع بايرن ميونخ أمام أرسنال في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تخلصه من إصابته التي أبعدته لثلاثة أسابيع مطلع هذا العام، قبل أن يعود ويُشارك ضد فولفسبورج في كأس ألمانيا وإنجولشتادت في البوندسليغا.

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