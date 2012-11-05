اعترف مُهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا إن الفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا سيكون له نكهة أخرى بسبب ماضيه مع يوفنتوس، الذي لن يُمانع خسارة المباراة النهائية أمامهم.

ولا يُطيق صاحب الـ 24 عامًا الانتظار للعب أمام البارتينوبي رغم إدراكه خطورة المهمة التي تنتظرهم، وقال في حوارٍ مع صحيفة كورييري ديلو سبورت “لا يُمكننا الانتظار لخوض تلك المواجهة، إنهم يمتلكون ثلاثي خطير هجوميًا، كاييخون، هامسيك وإنسيني، هناك أيضًا ميليك وبافوليتي، ربما لم تعد لديهم فرصة للفوز بالاسكوديتو، ولذلك سيحاولون الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال”.

وأضاف الدولي الإسباني “بإمكانهم هزيمتنا وبإمكاننا هزيمتهم، هذا هو سحر دوري الأبطال، بالطبع الفوز هو النتيجة التي أسعى لها دائمًا، لكني سأكون أكثر سعادة بالفوز على نابولي لأني يوفنتينو”.

نهائي دوري الأبطال بين يوفنتوس وريال مدريد؟ “لا أفضل اللعب ضد يوفنتوس، إنهم يقدمون دائمًا أفضل ما لديهم، لكنّ إن كان عليّ أن أخسر النهائي، فسأفضل أن أخسره أمامهم، لكننا نُركز في الوقت الحالي على نابولي، إن تحدثنا منذ الآن عن النهائي، سنجد أنفسنا في المنزل”.

goal