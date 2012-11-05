أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يعلم مصير سيرجيو آغويرو مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ونقلت شبكة “سكاي سبورت” تصريحات لغوارديولا قائلًا:” في نهاية الموسم لا أعلم ماذا سيحدث، أعلم جيدًا كيف يكون من الصعب إيجاد لاعب له قدرات تهديفية كبيرة، أريده أن يسترم ولكني لا أعلم ماذا سيحدث، حتى خلال مشواري لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية الموسم.”

وأضاف غوارديولا:” لا اعتقد أن آغويرو لا يشعر بالأمان حول مستقبله، سيرجيو يلعم جيدًا احتياج مدربه وناديه له، وأنا لا أريد بيعه، أريده أن يستمر هنا لاطول فترة ممكنة.”

وأخيرًا قال المدرب الإسباني:” السبب أنه لا يلعم، هو قيام لوري ساني وغابريل خيسوس و رحيم سترلينج بعمل رائع، وهذا هو السبب الوحيد، هو يبقى لاعب رائع ومهم لنا ولا يوجد شك في ذلك.”

يذكر أن آغويرو يمتلك عقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2020، وتمكن من إحراز 154 هدف لمانشستر سيتي منذ انضمامه في عام 2011.