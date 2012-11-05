بقلم: admin يوم 13 فبراير 17 على الساعة 15:26

قدم الظهير التشيلياني ماوريسيو إيسلا الاعتذار لوالدته بعد أداءه المحبط أمام فريقه السابق، يوفنتوس، في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وخسر كالياري بهدفين دون رد، سجلهما الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ليواصل البيانكونيري التحليق في الصدارة منفردًا برصيد 60 نقطة، بفارق سبع نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.

وكان إيسلا ضمن صفوف يوفنتوس في الفترة ما بين 2012 و2016، وخرج معارًا خلالها إلى أندية كوينز بارك رينجرز الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي.

وقال إيسلا في تصريحات لإذاعة “راديو لينيا” الإيطالية: “لم أكن في أفضل حالاتي أمام يوفنتوس.”

وأضاف: “أعتذر لأنني خذلت والدتي التي ربتني بالقيام بالكثير من التضحيات من أجلي.”

واختتم إيسلا تصريحاته قائلًا: “لم أقدم أكثر من 60% من قدراتي خلال المباراة، ولذلك أقدم الاعتذار لوالدتي.”

وشارك الدولي التشيلي في 30 مباراة بقميص السيدة العجوز، قبل الانتقال إلى كالياري في صيف 2016 مقابل أربعة ملايين يورو فقط.