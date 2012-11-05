وصف كريس كولمان المدير الفني للمنتخب الويلزي وضع فريق ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بأنه يشبه الموت.

وخسر ليستر أمام سوانزي سيتي في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج بهدفين دون رد، ليزداد تعقيد الوضع بالنسبة لهم في الفترة الأخيرة.

ولم يتمكن الثعالب من تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي منذ بداية 2017، كما أنهم لم ينجحوا في تسجيل أي هدف كذلك، حيث تعادل الفريق في مباراة وحيدة مقابل خمس هزائم.

ودخل ليستر دائرة الخطر وأصبح مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن هال سيتي صاحب المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط.

وقال كولمان اللاعب السابق في صفوف سوانزي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “أشعر بالأسف على حال ليستر.”

وأضاف: “الفريق يفتقد للثقة، واللاعبون أصبحوا يسيرون كالموتى في الفترة الحالية، وبمجرد أن استقبلوا الهدف الأول تلاشت كل ثقتهم في قدراتهم.”

وتابع: “إنهم يحتاجون للعودة إلى ما قاموا به في الموسم الماضي، وما جعلهم أبطالًا من الأساس.”

واختتم كولمان تصريحاته قائلًا: “يحتاجون من ينفض التراب عنهم، وهذا سيكون كافيًا لنرى عودتهم أقوياء من جديد.”