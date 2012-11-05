بقلم: admin يوم 13 فبراير 17 على الساعة 15:49

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال مهتم للغاية بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسي ديمبيلي لاعب نادي سيلتك الأسكتلندي.

وانضم ديمبيلي لصفوف سيلتيك في الصيف الماضي من نادي فولهام الإنجليزي، ونجح حتى الآن في تسجيل 26 هدف بقميص سيلتيك في 40 مباراة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني للجانرز يعد أحد أبرز المهتمين بضم ديمبيلي، ويفكر جديًا في تقديم عرض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي من المهتمين بقدرات ديمبيلي بعد أداءه المذهل خلال الموسم الحالي.

وانضم ديمبيلي لصفوف سيلتك مقابل 500 ألف جنيه إسترليني فقط، وقد يجني النادي الاسكتلندي ما يقارب 40 مليون إسترليني بعد بيع النجم الشاب.