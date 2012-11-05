غاب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، عن تدريبات الفريق اليوم، وقام بالاكتفاء بالتدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية.

واشارت صحيفة “ماركا” في تقرير نشرته اليوم، إلى أن جميع اللاعبين في ريـال مدريد خاضوا التدريبات الكاملة مع النادي الملكي، عادا الثنائي رونالدو كوينتراو الذي اكتفوا ببعض التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية.

واضاف التقرير أن غياب رونالدو لن يمنعه من المشاركة في مباراة نابولي يوم الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا، وسيكون متواجد مع الفريق الملكي.

وتابع التقرير أن اللاعب الويلزي جاريث بيل خاض التدريبات مع باقي المجموعة، ولكنه لن يتمكن من اللحاق بمباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، وسيقوم زيدان بمنحه بعض الدقائق في مباراتي إسبانيول أو فالنسيا، ليكون قادر على اللعب في مباراة العودة بإيطاليا.

يذكر أن ريـال مدريد سيستضيف فريق نابولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.