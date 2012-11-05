في 14 فيفري الجاري، سيكون بذلك قد مر عاما كاملا منذ أن تم احتساب ركلة جزاء ضد فريق برشلونة بالدوري الاسباني ، والتي كانت في الجولة 24 من موسم 2015-2016 في المباراة ضد سيلتا فيغو.

وأشار الحكم الكناري هرنانديز هرنانديز لركلة جزاء بعد عرقلة خوردي ألبا لجون جويديتي وعلى الرغم من أن الزوار نجحوا في تسجيل التعادل الا أن فرحتهم لم تدم طويلا حيث فاز الفريق الكتالوني في نهاية المطاف بسداسية لهدف.

ومنذ ذلك اليوم، برشلونة لعب 36 مباراة في الدوري دون أن يتم احتساب ركلة جزاء أخرى ضده، ورغم احتساب ثلاثة ركلات ضد البلوجرانا في مسابقات أخرى، جاءت الأولى في كأس السوبر الاسباني ضد اشبيلية، والثانية في دوري أبطال أوروبا أمام سلتيك والثالثة يوم الثلاثاء الماضي في بطولة كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد، الا أنه من المدهش أن جميع الركلات الثلاثة لم يتم ترجمتها لأهداف !.

من ناحية أخرى فريق واحد فقط في الدوريات الأوروبية الكبرى، قد قضى فترة أطول من برشلونة دون أن يتم احتساب ركلة جزاء ضده وهو بوروسيا دورتموند الألماني حيث كان شالكة يوم 10 فبراير عام 2016، هو آخر فريق قام بتسديد الكرة على حارس مرمى أسود الفستفاليا من علامة الجزاء.

أما الفريق الذي كان الأكثر تحصلا على ركلات جزاء ضده في الموسم الحالي من الليجا هو فالنسيا حيث تم احتساب ثمانية ركلات جزاء ضد الخفافيش، ولكن بفضل تألق حارس المرمى دييجو ألفيس، تم تسجيل منهم ثلاثة فقط، بينما تم احتساب ثلاث ركلات على ريال مدريد في الدوري وستة في المجموع.

وفي الدوريات الخمس الكبرى هناك فقط 5 فرق لم تواجه ضربة جزاء ضدها حتى الأن هذا الموسم وهم برشلونة، دورتموند، بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن واسبانيول، بينما في الدوري الانجليزي الممتاز، دوري الدرجة الأولى الايطالي والدوري الفرنسي فلقد تم احتساب ركلة جزاء واحدة على الأقل ضد جميع الأندية.