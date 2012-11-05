أكد اللاعب الإيفواري يايا توري لعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه جاء إلى النادي من أجل جعله نادي يفوز بالبطولات مثل مانشستر يونايتد.

وقال توريه في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية:” الخطة في النادي في البداية كانت المحاولة للتعاقد مع لاعبين كبار لتحقيق الفوز، وتحويل النادي إلى آلة فوز مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة، وهذا ما جعلني أتخذ قرار بالقدوم إلى هنا.”

وأضاف توريه:” من الجيد أن تحقق الفوز اسبوع بعد الآخر، هذا رائع للغاية وأنا أشعر بالسعادة عندما احقق الفوز لأنني لا احب الخسارة.”

وتابع اللاعب الإيفواري:” مع وجود هؤلاء اللاعبين الفوز سيكون أفضل شيء نحققه، ولهؤلاء الجماهير التي انتظرت طويلاً للغاية ويرون سيتي يقترب من مانشستر يونايتد وتشيلسي، أعتقد أنه شيء مميز لهم تحقيق البطولات.”

يذكر أن يايا توريه انتقل إلى مانشستر سيتي منذ عام 2010، وتمكن من تحقيق لقبي للدوري الإنجليزي، ومرتين لكأس الرابطة ومرة واحدة لكأس الاتحاد الإنجليزي.