يعتقد حارس مرمى توتنهام هوغو لوريس إن آمالهم في الفوز بلقب البريميرليغ قد تلاشت بعد خسارتهم الأخيرة أمام ليفربول بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن عليهم الحفاظ على مكانهم بين الأربعة الكبار.

وسجّل ساديو ماني هدفين ليمنح الريدز فوزًا كانوا بأمس الحاجة إليه، وليوّسع الفارق بين تشيلسي صاحب المركز الأول وتوتنهام صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس على بُعد نقطتين فقط، وهو ما يُهدد حظوظ السبيرز في البقاء بمنطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال لوريس في حوارٍ مع موقع أخبار لندن المسائية “قبل التفكير باللقب علينا أن نُفكر بالفرق التي تُطاردنا، كلها فرق اعتادت اللعب من أجل الفوز باللقب وتمتلك خبرة أكبر منّا، تجربتنا في المنافسة الموسم الماضي ليست كافية بالنسبة لنا”.

وأضاف الدولي الفرنسي “علينا أن نسأل أنفسنا، الموسم ما زال طويلًا وهناك العديد من المباريات التي لا يُمكننا أن نلعبها كما لعبنا ضد ليفربول، علينا أن نكون عدوانيين خصوصًا عندما نلعب أمام الفرق الكبيرة، هناك خيبة أمل كبيرة لأننا لعبنا بشكلٍ سيء، ليفربول فاز لأنه كان أفضل منّا، إنها ليست مسألة تكتيكية أو فنية، لقد كانوا أكثر جوعًا منّا، لم تكن مشكلة لاعب واحد، بل الفريق بأكمله لسوء الحظ”.

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