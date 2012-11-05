اعترف حارس مرمى نادي آرسنال “بيتر تشيك” بأن فريقه عليه توخي الحذر في صراعه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز نظرًا لتقارب الفارق بين ستة فرق في مقدمة جدول الترتيب لأول مرة منذ عقود.

ويتواجد الجانرز حاليًا ضمن الأربعة الأوائل وتحديدًا في المركز الثالث بالتساوي مع الغريم توتنهام 50 نقطة، ولكن الفارق بينه وبين اليونايتد صاحب المركز السادس نقطتين فقط!

وصرح تشيك بشأن هذه الجدول المتقلب قائلاً “صراع القمة يبقى لتشيلسي فيه الحظ الأوفر، ولكن علينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية والضغط وإن كان من بعيد”.

ثم أضاف “علينا التأكد من قدرتنا على تحسين موقفنا وموقعنا دائمًا، فلا يوجد فرصة ثانية من أجل الفوز في أكثر من مباراة ثم خسارة مباراتين، علينا الحذر من باقي المنافسين، خاصة أن كل مباراة حاليًا في الدوري بمثابة النهائي”.

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