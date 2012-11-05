قال والد الظهير الأيمن لموناكو، فابيانو، إن برشلونة كان من بين الأندية التي حاولت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع ابنه الذي يميل للانتقال فريقٍ في مانشستر الإنجليزية.

وانضم صاحب الـ 23 عامًا إلى صفوف فريق الإمارة الفرنسية في صيف 2013، قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وأصبح منذ ذلك الوقت أحد أفضل الأظهرة في كرة القدم الأوروبية.

ولم يكن برشلونة الفريق الوحيد الذي حاول التعاقد مع فابيانو، حيث قال والده جواو في حوارٍ مع برنامج تيلي فوت “كان هناك اهتمام من برشلونة لكننا لم نعد نسمع منهم شيئًا، تحدثنا أيضًا مع مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وأرسنال”.

واستبعد جواو فكرة العودة إلى إسبانيا، مؤكدًا أن الوجهة الإنجليزية هي المُفضلة لهم “نحن نُحب مانشستر يونايتد والعمل الذي يقوم به جوزيه مورينيو، لكننا نميل أكثر لمانشستر سيتي”.

وشارك فابيانو في 24 مباراةً مع متصدر ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهدافٍ وصنع آخر، كما شارك في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا مُساهمًا في تصدر فريقه المجموعة الخامسة، حيث سيُلاقي مانشستر سيتي في دور الـ 16 الأسبوع المقبل.

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