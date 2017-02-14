بدا مُدرب برشلونة لويس إنريكي سعيدًا باختيار ملعب فيسنتي كالديرون لاستضافة مواجهة نهائي كأس إسبانيا ضد آلافيس في 27 مايو المقبل.

ويمتلك البلاوجرانا ذكريات جميلة فوق أرضية ملعب أتلتيكو مدريد حيث فازوا بلقب النسخة الماضية من البطولة، ضد إشبيلية، وللموسم الثاني على التوالي، سيكون الكالديرون مسرحًا لنهائي الكأس.

وكانت إدارة برشلونة قد طلبت لعب المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو، لكن إدارة ريال مدريد رفضت الفكرة بحجة بدأ مشروع تطوير الملعب بعد نهاية الموسم مباشرةً.

وقال المدرب الإسباني في حوارٍ مع وسائل الإعلام “أعتقد أنه خيار رائع، هذه الأخبار لا تهمنا قبل مواجهة باريس سان جيرمان، لكنّها جيدة على أي حال، ربما نستعيد ذكريات الموسم الماضي هناك، إنه ملعب تاريخي”.

وعلى عكس الموسم الماضي، فإن طرفي النهائي لم يطلبا لعب المباراة في وقتٍ مبكر، حيث سيكون من السهل على مُشجعي الفريقين أن يتأخرا في يوم إجازتهم الأسبوعية، وهو ما ساهم في تفادي خلاف مع الشركات المالكة لحقوق النقل التلفزيوني والتي تُصر على إقامة مثل هذه المباريات في وقت الذروة بين التاسعة والنصف إلى العاشرة مساءً.

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