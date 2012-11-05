قال وكيل أعمال لاعب خط وسط الإنتر، إيفر بانيغا، إنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن انتقال موكله إلى تيانجين كوانجين الصيني.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى صفوف النيرادزوري الصيف الماضي، قادمًا من إشبيلية في صفقةٍ مجانية، لكنّه فشل في الحصول على مساحة لعب كافية، ليرتبط بالانتقال إلى دوري السوبر الصيني مقابل 25 مليون يورو.

وادعت تقارير إعلامية اهتمام الفريق الذي يُدربه فابيو كانافارو بالتعاقد مع صاحب الـ 28 عامًا وتقديم عرض بقيمة 8 مليون يورو سنويًا لإقناعه بخوض تجربة جديدة في شرق آسيا.

وقال مارسيلو سيمونيان في حوارٍ مع موقع توتوميركاتو ويب “ليس هناك ما هو صحيح في هذه الأخبار، إنها مجرد شائعات عادية وثرثرة في السوق”.

وغاب بانيغا عن مواجهة إمبولي أول أمس الأحد بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة، ولم يُحدد الجهاز الطبي للنادي الإيطالي موعدًا مُحددًا لعودته للملاعب، ومن المُتوقع غيابه عن مواجهة بولونيا الأحد المقبل إلى جانب مارسيلو بروزوفيتش وجيفري كوندوبيا، الأول بسبب الإصابة والثاني للإيقاف.

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