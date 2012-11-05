شكر لاعب خط وسط بورنموث هاري آرتر مُدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الذي تمنى له ولزوجته السعادة مع مولودهما المنتظر هذا الأسبوع.

وعاش آرتر وشريكته راشيل وقتًا صعبًا بعد موت طفلتهما حديثة الولادة في ديسمبر 2015، وتوجّه المدرب الإسباني مباشرةً نحو الدولي الإيرلندي بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاثنين، حيث تحدث معه بعض الوقت.

وفي حوارٍ مع موقع إيكو بورنموث، قال آرتر عمّا دار بينه وبين غوارديولا “لقد تمنى لي ولزوجتي كل السعادة مع مولودنا المنتظر، كانت لمسة لا تُصدق منه، إنه شخص أكن له الكثير من الاحترام، كنت أشاهده مع برشلونة وانظروا إلى ما قام به مع السيتي”.

وأضاف صاحب الـ 27 عامًا “بالنسبة لي، هو أفضل مُدرب في العالم ولا أعتقد أن هناك مُدرب قريب منه على مستوى الإنجازات، أنا سعيد جدًا بما قاله لي، لقد رسم الابتسامة على وجهي”.

وفاز مانشستر سيتي على أصحاب الأرض بهدف من رحيم سترلينغ وهدف عكسي من تيروني مينجس، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب البريميرليج بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة.

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