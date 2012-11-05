قال مُهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي إن لديه ما يلزم لإقصاء أرسنال من دوري أبطال أوروبا، لكنّهم بحاجة لتقديم أفضل مستوى ممكن ليتمكنوا من تحقيق هذا الهدف.

ويحل الغانرز ضيوفًا على أليانز أرينا غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لكن العملاق البافاري لا يُقدم في الآونة الأخيرة أفضل مستوياته رغم توسيعه الفارق في صدارة البوندسليغا إلى 7 نقاط.

ويُدرك الدولي البولندي أنهم قادرون على إقصاء خصمهم الإنجليزي، وقال في حوارٍ مع الموقع الرسمي للنادي “الفوز على إنغولشتادت كان مهمًا جدًا ونحن الآن نُركز على دوري أبطال أوروبا، الجميع ينتظر مباراة أرسنال، ستكون تحديًا كبيرًا لنا وآمل أن نستعيد أفضل مستوياتنا وأن نلعب بشكلٍ جيد في ميونخ”.

وأضاف صاحب الـ 28 عامًا “أرسنال يمتلك لاعبين جيدين ولديهم خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا، علينا أن نُركز على أنفسنا، إن فرضنا أسلوبنا فلن يحصلوا على فرص كثيرة، لكن يجب أن نلعب بشكلٍ جيد بدءًا من الدفاع للهجوم”.

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