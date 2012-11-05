قال مدير التسويق السابق في برشلونة مارك إنجلا إن زلاتان إبراهيموفيتش كان على خلاف مع ليونيل ميسي، خلال الفترة القصيرة التي قضاها الأول في الكامب نو.

وانضم الدولي السويدي السابق إلى صفوف البلاوغرانا في 2009 قادمًا من الإنتر، ووقع على عقدٍ لخمس سنوات مع بطل إسبانيا في ذلك الوقت، لكنّه غادر بعد 12 شهرًا فقط، سجّل خلالها 21 هدفًا وأضاف لقب الليجا لسيرته الذاتية، ورغم كل ذلك، لم ينجح في التأقلم مع مُحيطه الجديد.

واعترف مُهاجم مانشستر يونايتد إنه لم يكن على علاقة جيدة بمدرب برشلونة في ذلك الوقت، بيب جوارديولا، لكن إنجلا يعتقد أن عدم قدرة إبرا على اللعب بجانب نجم الفريق ليونيل ميسي، كلّفه الرحيل عن الكامب نو سريعًا.

وفي حوارٍ مع برنامج تيلي فوت التلفزيوني، قال إنجلا “زلاتان وحش في الملعب وآلة تهديفية، لكنّه كان يلعب إلى جانب آلة أخرى، ميسي يُحب التحرك كثيرًا في الملعب لكن إبراهيموفيتش كان يأخذ الكثير منها لأجله، أعتقد أنهما كانا على خلاف”.

goal