أعرب صانع الألعاب الدولي الكرواتي «لوكا مودريتش» عن سعادته بتعافي الجناح الويلزي «جاريث بيل» من إصابة الكاحل التي ألمت به قبل ثلاثة أشهر في دور مجموعات أبطال أوروبا، مؤكدًا أن ريال مدريد افتقد لوجود اللاعب خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة.

وأشاد لوكا بالمجهودات التي بذلها جاريث بيل من أجل استعادة لياقته البدنية الكاملة في وقت مُبكر من العام الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب بات على أهبة الاستعداد الذهني والنفسي للعودة للعب المباريات.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء «من الصعب دائمًا استعادة لياقتك البدنية بسرعة بعد الغياب لمدة عن الملاعب بداعي الإصابة، أعتقد أنه تعافى بشكل جيد ويبدو أنه على مقربة من اللعب في أقرب وقت ممكن».

وأضاف «افتقدناه في الفترة الماضية، نحن نريد عودته، بيل لاعب قوي وما حدث لم يؤثر عليه نفسيًا، فقد تعافى بأفضل طريقة ممكنة».

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