أصر المحلل الرياضي الإنجليزي ولاعب مانشستر يونايتد السابق «غاري نيفيل» على أن المهاجم الفرنسي «أنتوني مارسيال» لا يزال لاعبًا مؤثرًا في تشكيلة المدير الفني لليونايتد «جوزيه مورينيو» ويستطيع البقاء لسنوات طويلة مع الفريق.

وقدم مارسيال مستوى متميز في مباراة واتفورد بالجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، لينجح في استئناف مسيرته بشكل مثالي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من المغادرة لوست هام يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

وقال جاري نيفيل لقناة سكاي سبورتس «قدم مستوى جيد جدًا أمام واتفورد، وهذه بداية جيدة بالنسبة له من أجل ما هو قادم هذا الموسم. مانشستر يونايتد تنتظره الكثير من المباريات على كافة الأصعدة، ومارسيال سيحصل على الفرصة للتعبير عن نفسه لا محالة، ومن الجميل أنه محبوب بين أنصار النادي».

وأضاف «المدير الفني أعطاه الفرصة للتعبير عن نفسه، ومن الصعب الحصول على تلك الفرصة مع أفضل ناد في العالم».

وأنهى «مارسيال جيد بما فيه الكفاية للعب لهذا النادي، ويمكنه أن يكون أي شيء يريده. لقد كان صفقة ضخمة بالنسبة للنادي حيث أنفقت عليه الكثير من الأموال رغم صغر سنه، لكنه لاعب موهوب ويوم السبت الماضي فعل العديد من الأشياء الجيدة».

ومن المنتظر حصول مارسيال على فرصته أمام سانت إتيان الفرنسي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

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