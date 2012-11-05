عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء على هامش استعداد فريقه لاستقبال نظيره الإيطالي نابولي في مواجهةٍ مثيرةٍ ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي البداية، قال المدرب الذي قاد النادي الملكي للتتويج بلقبه الـ11 في تاريخ المسابقة بتغلبه على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في نهائي العام الماضي على ملعب سان سيرو “في مباريات خروج المغلوب، تعرف دائماً أنك تبقى لديك الفرصة في التعويض في لقاء الإياب، ولكن بما أن مباراة الذهاب ستقام على أرضنا، فالشئ الأهم بالنسبة لنا هو منع خصمنا من التسجيل على أرضنا، إلا أنني لا أريد أن يركز لاعبي فريقي على ما سيفعله نابولي فقط، بل على ما يستطيعون هم -لاعبو الريال- فعله، فنحن قادرون على هزيمتهم، ولكنهم يمكنهم إيذائنا أيضا”.

وأضاف قائلاً “يمكنك الفوز بمواجهةٍ في الأدوار الإقصائية، ولكن هذا لا يعني أنك ستفوز باللقب في نهاية المطاف، بالرغم من أن الريال سيبقى مرشحاً دائماً لحصد اللقب… نه طريقٌ شاقٌ وطويلٌ من أجل الحفاظ على لقبنا، ونحن حالياً نسير عليه بشكلٍ جيد”.

واختتم زيزو مُعبراً عن امتنانه للسنوات الأولى في مسيرته كلاعب كرة قدم، والتي تعلم وتطور فيها كثيراً بقميص يوفنتوس في ملاعب الكرة الإيطالية، والتي يتألق فيها حالياً خصمه المقبل نابولي الذي حل وصيفاً لجدول ترتيب السيري آ خلف اليوفي في الموسم الماضي، ويحتل المركز الـ3 هذا الموسم حتى الآن خلف البيانكونيري أيضاً، والذي يسعى للحفاظ على لقب الإسكوديتو للعام الـ6 على التوالي.

“كنت صغيراً حينما انتقلت إلى الدوري الإيطالي، ولكنهم ساعدوني هناك على التطور كثيراً كلاعب كرة قدم؛ لأن يوفنتوس فريقٌ كبيرٌ مثله مثل ريال مدريد، والشئ الأهم الذي تعلمته هناك هو الاستمرار في القتال حتى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة… لقد تعلمت الكثير من الأمور هناك، وأنا الآن في أعظم نادٍ في العالم -الريال- حيث أتطور أيضاً كمدربٍ في الوقت الحالي”.

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