قرر ماسيمليانو إليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، استبعاد ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق من قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام باليرمو والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وذكرت توتو ميركاتو الايطالية أن اليغري قرر مشاركة ماركو بياكا في القائمة بدلا من ماندزوكيتش الذي يستعد للمشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الايطالية أن المدرب الايطالي سيمنح العديد من اللاعبين البدلاءفي مباراة باليرمو من أجل الاعتماد عليهم بعد ذلك في دوري الابطال.