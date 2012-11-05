بقلم: admin يوم 15 فبراير 17 على الساعة 16:27

أكد اللاعب الأرجنتيني آنخيل ديماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه تلقى اتصالات من زملائه السابقين في ريـال مدريد وقاموا بتهنأته بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية بعد المباراة:” أصدقائي في ريـال مدريد قاموا بالاتصال بي بالفعل بعد المباراة لتهنأتي بعد الفوز برباعية نظيفة.”

وأضاف اللاعب الأرجنتيني لقد عشت الـ 5-0 مع ريـال مدريد أمام برشلونة، والتي خرجت منها بنفس الوجوه التي كان عليها برشلونة بعد المباراة.”

يذكر أن ديماريا تمكن من إحراز هدفين في فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على برشلونة برباعية نظيفة، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.