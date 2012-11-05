بقلم: admin يوم 15 فبراير 17 على الساعة 16:30

أكد والد سيموني زازا مهاجم يوفنتوس الإيطالي السابق، أن نجله تأثر كثيرا بسبب الانتقادات التي تعرض لها من قبل وسائل الإعلام الإيطالية.

وأوضح والد اللاعب ووكيله في تصريحات نقلها فوتبول ايطاليا، أن اللاعب تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية خاصة ً بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة ألمانيا وإيطاليا في بطولة اليورو الماضية.

وأشار والد اللاعب إلى أن الصحافة الايطالية قد ذبحت اللاعب بسبب الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها خلال الفترة الماضية.