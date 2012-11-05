يدخل أفضل لاعب في العالم “كريستيانو رونالدو”، معركة نابولي، التي سيستضيفها ملعب “سانتياجو بيرنابيو” مساء اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، برقم مُحبط لم يحدث معه من قبل.

والواقع يقول أن صاروخ ماديرا، سيخوض مباراة اليوم، وسجله خالي من الأهداف في آخر 433 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، كأطول فترة زمنية فشل خلالها هداف البطولة التاريخي بـ95 هدفًا، بفارق هدفين فقط عن غريمه الأزلي “ليونيل ميسي”، الذي فشل في التسجيل هو الآخر أمام باريس سان جيرمان في مباراة الرباعية التاريخية.

الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم أربع مرات من قبل، بدأ بطولته المُفضلة بهدف في شباك فريقه السابق “سبورتنج” على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، في اللقاء الذي انتهى بفوز شاق لحامل اللقب بهدفين لهدف، ثم سجل مرة أخرى في شباك بوروسيا دورتموند، في المباراة الشهيرة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 يوم 27 سبتمبر الماضي.

وفشل رونالدو في رفع سجله التهديفي في رحلة البحث عن الهدف رقم 100 في دوري الأبطال قبل ليو، أمام ليجيا وراسو في مباراتي الذهاب والإياب، وأكمل المسلسل في رحلة لشبونة واللقاء الختامي أسود الفيستيفاليا، ليبصم الدون على أطول فترة جفاف تهديفي في دوري الأبطال طوال مسيرته، بمرور 433 دقيقة دون هدف واحد… فهل سيكون له رأيًا آخرًا مساء اليوم؟

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